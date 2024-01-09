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В Минобороны нашли нарушений на 10 миллиардов — Умеров

Политика 11:44   09.01.2024
Рустем Умеров
министр обороны Украины
В Минобороны нашли нарушений на 10 миллиардов — Умеров Фото: facebook Рустема Умерова

Новости о задержаниях и уголовных делах, которые вы видите в последнее время – это изменения. Изменения, которые будут заметны все чаще… Полноценно смог заработать внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны. Они уже выявили много нарушений — за последние 4 месяца более чем на 10 миллиардов нарушений, совершенных ранее.

Автор: Рустем Умеров, министр обороны Украины
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 11:44;

  • Корреспондент Рустем Умеров, министр обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новости о задержаниях и уголовных делах, которые вы видите в последнее время – это изменения. Изменения, которые будут заметны все…".