В Минобороны нашли нарушений на 10 миллиардов — Умеров
Фото: facebook Рустема Умерова
Новости о задержаниях и уголовных делах, которые вы видите в последнее время – это изменения. Изменения, которые будут заметны все чаще… Полноценно смог заработать внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны. Они уже выявили много нарушений — за последние 4 месяца более чем на 10 миллиардов нарушений, совершенных ранее.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Минобороны, нарушения, умеров;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 11:44;
Корреспондент Рустем Умеров, министр обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новости о задержаниях и уголовных делах, которые вы видите в последнее время – это изменения. Изменения, которые будут заметны все…".