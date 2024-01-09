В Минобороны нашли нарушений на 10 миллиардов — Умеров

Новости о задержаниях и уголовных делах, которые вы видите в последнее время – это изменения. Изменения, которые будут заметны все чаще… Полноценно смог заработать внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны. Они уже выявили много нарушений — за последние 4 месяца более чем на 10 миллиардов нарушений, совершенных ранее.