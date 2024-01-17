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Дежавю часів Януковича – нардепка про стеження за журналістами Bihus.Info

Політика 12:09   17.01.2024
Ірина Геращенко
народна депутатка України
Дежавю часів Януковича – нардепка про стеження за журналістами Bihus.Info

В мене стійке déjà vu часів Януковича, затхлий сморід 2013. Щоденні спроби дискредитації опозиції, стеження і прослуховування за всіма, психологічний шантаж і насильство проти журналістів… Толерування політичної цензури, зачистка опозиції й журналістики день за днем і крок за кроком знищує нашу демократію. Яка важлива навіть в час війни. Ми правда дозволимо часам Януковича повернутися?

Автор: Ірина Геращенко, народна депутатка України
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Ірина Геращенко, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "В мене стійке déjà vu часів Януковича, затхлий сморід 2013. Щоденні спроби дискредитації опозиції, стеження і прослуховування за всіма, психологічний…".