Дежавю часів Януковича – нардепка про стеження за журналістами Bihus.Info

В мене стійке déjà vu часів Януковича, затхлий сморід 2013. Щоденні спроби дискредитації опозиції, стеження і прослуховування за всіма, психологічний шантаж і насильство проти журналістів… Толерування політичної цензури, зачистка опозиції й журналістики день за днем і крок за кроком знищує нашу демократію. Яка важлива навіть в час війни. Ми правда дозволимо часам Януковича повернутися?