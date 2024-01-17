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Дежавю времен Януковича — нардеп о слежке за журналистами Bihus.Info

Общество 12:09   17.01.2024
Ирина Геращенко
народный депутат Украины
Дежавю времен Януковича — нардеп о слежке за журналистами Bihus.Info

У меня стойкое déjà vu времен Януковича, затхлая вонь 2013. Ежедневные попытки дискредитации оппозиции, слежка и прослушивание за всеми, психологический шантаж и насилие против журналистов… Толерирование политической цензуры, зачистка оппозиции и журналистики изо дня в день и шаг за шагом уничтожает нашу демократию. Которая важна даже во время войны. Мы правда разрешим временам Януковича вернуться?

Автор: Ирина Геращенко, народный депутат Украины
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 12:09;

  • Корреспондент Ирина Геращенко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У меня стойкое déjà vu времен Януковича, затхлая вонь 2013. Ежедневные попытки дискредитации оппозиции, слежка и прослушивание за всеми, психологический…".