Дежавю времен Януковича — нардеп о слежке за журналистами Bihus.Info

У меня стойкое déjà vu времен Януковича, затхлая вонь 2013. Ежедневные попытки дискредитации оппозиции, слежка и прослушивание за всеми, психологический шантаж и насилие против журналистов… Толерирование политической цензуры, зачистка оппозиции и журналистики изо дня в день и шаг за шагом уничтожает нашу демократию. Которая важна даже во время войны. Мы правда разрешим временам Януковича вернуться?