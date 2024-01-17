Live
  • Ср 17.01.2024
    • Харків
  •   -7°С
  • USD 37.92
  • EUR 41.28

“Почуй-те” – головна редакторка “УП” зреагувала на прослуховування журналістів

Політика 11:52   17.01.2024
Севгіль Мусаєва
головна редакторка "Української правди"
“Почуй-те” – головна редакторка “УП” зреагувала на прослуховування журналістів Фото: facebook Севгіль Мусаєвої

Атака на журналістів, прослуховування та стеження за робітниками професійних медіа — це точно не те, що потрібно державі в цей важкий вирішальний час. Це шкодить іміджу України та працює на користь нашого ворога. Це те, що дає підстави критикам чи то Фіцо, чи то Рамасвамі, чи то Орбану ще голосніше кричати про те, що демократія в Україні під загрозою… Дуже важлива публічна реакція та засудження всіх цих шкідливих дій. Почуй-те.

Автор: Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди"
Популярно
Головні новини Харкова 17 січня: поранені в медцентрі, руйнування, немає тепла
Головні новини Харкова 17 січня: поранені в медцентрі, руйнування, немає тепла
17.01.2024, 13:08
У Куп’янську у вогні загинув чоловік: у ДСНС повідомили подробиці (фото)
У Куп’янську у вогні загинув чоловік: у ДСНС повідомили подробиці (фото)
17.01.2024, 13:03
Мільйонні збитки на ремонті зруйнованого ліцею у Люботині: справа у суді
Мільйонні збитки на ремонті зруйнованого ліцею у Люботині: справа у суді
17.01.2024, 12:39
Ракетні удари по Харкову: пошкоджена 21 будівля, вибито понад 500 вікон (фото)
Ракетні удари по Харкову: пошкоджена 21 будівля, вибито понад 500 вікон (фото)
17.01.2024, 11:25
Втрата РФ літака А-50 над Азовом вже відбивається на ситуації – Машовець
Втрата РФ літака А-50 над Азовом вже відбивається на ситуації – Машовець
17.01.2024, 11:28
У Харкові пошкоджений суд внаслідок ракетних ударів (фото)
У Харкові пошкоджений суд внаслідок ракетних ударів (фото)
17.01.2024, 11:11

Новини за темою:

12:09
Дежавю часів Януковича – нардепка про стеження за журналістами Bihus.Info
11:52
“Почуй-те” – головна редакторка “УП” зреагувала на прослуховування журналістів
14:46
Поранені іноземні журналісти про удар по Харкову: “Військових там не було”
15:33
Сильний удар, будівля здригається – німецька журналістка була в Kharkiv Palace

Ви читали новину: «“Почуй-те” – головна редакторка “УП” зреагувала на прослуховування журналістів»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 11:52;

  • Кореспондент Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Атака на журналістів, прослуховування та стеження за робітниками професійних медіа — це точно не те, що потрібно державі в цей…".