“Почуй-те” – головна редакторка “УП” зреагувала на прослуховування журналістів

Атака на журналістів, прослуховування та стеження за робітниками професійних медіа — це точно не те, що потрібно державі в цей важкий вирішальний час. Це шкодить іміджу України та працює на користь нашого ворога. Це те, що дає підстави критикам чи то Фіцо, чи то Рамасвамі, чи то Орбану ще голосніше кричати про те, що демократія в Україні під загрозою… Дуже важлива публічна реакція та засудження всіх цих шкідливих дій. Почуй-те.