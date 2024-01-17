“Почуй-те” – головна редакторка “УП” зреагувала на прослуховування журналістів
Фото: facebook Севгіль Мусаєвої
Атака на журналістів, прослуховування та стеження за робітниками професійних медіа — це точно не те, що потрібно державі в цей важкий вирішальний час. Це шкодить іміджу України та працює на користь нашого ворога. Це те, що дає підстави критикам чи то Фіцо, чи то Рамасвамі, чи то Орбану ще голосніше кричати про те, що демократія в Україні під загрозою… Дуже важлива публічна реакція та засудження всіх цих шкідливих дій. Почуй-те.
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- Категорії: Політика, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: журналисты, прослушка, Сегвиль Мусаева, украинская правда;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 11:52;
Кореспондент Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Атака на журналістів, прослуховування та стеження за робітниками професійних медіа — це точно не те, що потрібно державі в цей…".