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«Услышь-те» — главред «УП» отреагировала на прослушку журналистов

Общество 11:52   17.01.2024
Севгиль Мусаева
главный редактор "Украинской правды"
«Услышь-те» — главред «УП» отреагировала на прослушку журналистов Фото: facebook Севгиль Мусаевой

Атака на журналистов, прослушивание и наблюдение за сотрудниками профессиональных медиа — это точно не то что нужно государству в это тяжелое решающее время. Это вредит имиджу Украины и работает на пользу нашего врага. Это то, что дает основания критикам Фицо, Рамасвами или Орбану еще громче кричать о том, что демократия в Украине под угрозой… Очень важна публичная реакция и осуждение всех этих вредных действий. Услышь-те.

Автор: Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды"
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 11:52;

  • Корреспондент Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Атака на журналистов, прослушивание и наблюдение за сотрудниками профессиональных медиа — это точно не то что нужно государству в это…".