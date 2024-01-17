«Услышь-те» — главред «УП» отреагировала на прослушку журналистов
Фото: facebook Севгиль Мусаевой
Атака на журналистов, прослушивание и наблюдение за сотрудниками профессиональных медиа — это точно не то что нужно государству в это тяжелое решающее время. Это вредит имиджу Украины и работает на пользу нашего врага. Это то, что дает основания критикам Фицо, Рамасвами или Орбану еще громче кричать о том, что демократия в Украине под угрозой… Очень важна публичная реакция и осуждение всех этих вредных действий. Услышь-те.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: журналисты, прослушка, Сегвиль Мусаева, украинская правда;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Услышь-те» — главред «УП» отреагировала на прослушку журналистов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 11:52;
Корреспондент Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Атака на журналистов, прослушивание и наблюдение за сотрудниками профессиональных медиа — это точно не то что нужно государству в это…".