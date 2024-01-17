«Услышь-те» — главред «УП» отреагировала на прослушку журналистов

Атака на журналистов, прослушивание и наблюдение за сотрудниками профессиональных медиа — это точно не то что нужно государству в это тяжелое решающее время. Это вредит имиджу Украины и работает на пользу нашего врага. Это то, что дает основания критикам Фицо, Рамасвами или Орбану еще громче кричать о том, что демократия в Украине под угрозой… Очень важна публичная реакция и осуждение всех этих вредных действий. Услышь-те.