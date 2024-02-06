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Вопиющий непрофессионализм — журналист о слежке за «Bihus info»

Политика 11:50   06.02.2024
Богдан Буткевич
журналист
Вопиющий непрофессионализм — журналист о слежке за «Bihus info» Фото: facebook Богдана Буткевича

При всех президентах шпионили за журналистами – факт. При некоторых – их убивали и избивали. Но никогда еще спецслужбы и их арендаторы из власти не действовали столь жалко, тупо и бездарно (как в случае слежки за журналистами «Bihus info» — Ред.). То, что мы увидели на видео, говорит о столь вопиющем непрофессионализме и профнепригодности, что мне очень страшно за судьбу страны и ее реальную нацбезопасность.

Автор: Богдан Буткевич, журналист
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 11:50;

  • Корреспондент Богдан Буткевич, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При всех президентах шпионили за журналистами – факт. При некоторых – их убивали и избивали. Но никогда еще спецслужбы и…".