Вопиющий непрофессионализм — журналист о слежке за «Bihus info»

При всех президентах шпионили за журналистами – факт. При некоторых – их убивали и избивали. Но никогда еще спецслужбы и их арендаторы из власти не действовали столь жалко, тупо и бездарно (как в случае слежки за журналистами «Bihus info» — Ред.). То, что мы увидели на видео, говорит о столь вопиющем непрофессионализме и профнепригодности, что мне очень страшно за судьбу страны и ее реальную нацбезопасность.