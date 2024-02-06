Кричуща непрофесійність – журналіст про стеження за “Bihus info”
При всіх президентах шпигували за журналістами – факт. При деяких – їх вбивали та били. Але ніколи ще спецслужби та їх орендатори з влади не діяли настільки жалюгідно, тупо й бездарно (як у випадку стеження за журналістами “Bihus info” – Ред.). Те, що ми побачили на відео, говорить про настільки кричущу непрофесійність та профнепридатність, що мені дуже страшно за долю країни та її реальну нацбезпеку.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: журналисты, СБУ, слежка, сми;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Кричуща непрофесійність – журналіст про стеження за “Bihus info”»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 11:50;
Кореспондент Богдан Буткевич, журналист у цій статті розкриває тему новин про те, що "При всіх президентах шпигували за журналістами – факт. При деяких – їх вбивали та били. Але ніколи ще спецслужби та…".