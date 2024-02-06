Кричуща непрофесійність – журналіст про стеження за “Bihus info”

При всіх президентах шпигували за журналістами – факт. При деяких – їх вбивали та били. Але ніколи ще спецслужби та їх орендатори з влади не діяли настільки жалюгідно, тупо й бездарно (як у випадку стеження за журналістами “Bihus info” – Ред.). Те, що ми побачили на відео, говорить про настільки кричущу непрофесійність та профнепридатність, що мені дуже страшно за долю країни та її реальну нацбезпеку.