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Кричуща непрофесійність – журналіст про стеження за “Bihus info”

Політика 11:50   06.02.2024
Богдан Буткевич
журналист
Кричуща непрофесійність – журналіст про стеження за “Bihus info”

При всіх президентах шпигували за журналістами – факт. При деяких – їх вбивали та били. Але ніколи ще спецслужби та їх орендатори з влади не діяли настільки жалюгідно, тупо й бездарно (як у випадку стеження за журналістами “Bihus info” – Ред.). Те, що ми побачили на відео, говорить про настільки кричущу непрофесійність та профнепридатність, що мені дуже страшно за долю країни та її реальну нацбезпеку.

Автор: Богдан Буткевич, журналист
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 11:50;

  • Кореспондент Богдан Буткевич, журналист у цій статті розкриває тему новин про те, що "При всіх президентах шпигували за журналістами – факт. При деяких – їх вбивали та били. Але ніколи ще спецслужби та…".