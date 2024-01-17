Это же так просто — развешать ярлыки журналистам — глава «Слідство. Інфо»

Похоже, Ермак и президентские люди неправильно поняли месседж Запада по борьбе с коррупцией как условию дальнейшей военной помощи. И кто-то бестолковый решил, что бороться надо с теми, кто это разоблачает, а не с теми, кто совершает. Это же так соблазнительно просто – развешать ярлыки уклонистов, наркоманов, еще неизвестно кого журналистам с репутацией. Но это большая ошибка, потому что у нас здесь не Россия и не Азербайджан.