Это же так просто — развешать ярлыки журналистам — глава «Слідство. Інфо»
Фото: facebook Анны Бабинец
Похоже, Ермак и президентские люди неправильно поняли месседж Запада по борьбе с коррупцией как условию дальнейшей военной помощи. И кто-то бестолковый решил, что бороться надо с теми, кто это разоблачает, а не с теми, кто совершает. Это же так соблазнительно просто – развешать ярлыки уклонистов, наркоманов, еще неизвестно кого журналистам с репутацией. Но это большая ошибка, потому что у нас здесь не Россия и не Азербайджан.
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- Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: журналисты, коррупция, прослушка;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 12:21;
Корреспондент Анна Бабинец, руководитель "Слідство. Інфо" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Похоже, Ермак и президентские люди неправильно поняли месседж Запада по борьбе с коррупцией как условию дальнейшей военной помощи. И кто-то…".