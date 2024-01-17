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Это же так просто — развешать ярлыки журналистам — глава «Слідство. Інфо»

Общество 12:21   17.01.2024
Анна Бабинец
руководитель "Слідство. Інфо"
Это же так просто — развешать ярлыки журналистам — глава «Слідство. Інфо» Фото: facebook Анны Бабинец

Похоже, Ермак и президентские люди неправильно поняли месседж Запада по борьбе с коррупцией как условию дальнейшей военной помощи. И кто-то бестолковый решил, что бороться надо с теми, кто это разоблачает, а не с теми, кто совершает. Это же так соблазнительно просто – развешать ярлыки уклонистов, наркоманов, еще неизвестно кого журналистам с репутацией. Но это большая ошибка, потому что у нас здесь не Россия и не Азербайджан.

Автор: Анна Бабинец, руководитель "Слідство. Інфо"
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 12:21;

  • Корреспондент Анна Бабинец, руководитель "Слідство. Інфо" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Похоже, Ермак и президентские люди неправильно поняли месседж Запада по борьбе с коррупцией как условию дальнейшей военной помощи. И кто-то…".