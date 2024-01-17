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Це ж так просто – розвішати ярлики журналістам – керівниця “Слідство. Інфо”

Політика 12:21   17.01.2024
Анна Бабінець
керівниця "Слідство. Інфо"
Це ж так просто – розвішати ярлики журналістам – керівниця “Слідство. Інфо” Фото: facebook Анни Бабінець

Здається, Єрмак та президентські люди неправильно зрозуміли меседж Заходу щодо боротьби з корупцією як умови подальшої військової допомоги. І хтось недолугий вирішив, що боротися треба з тими, хто цю корупцію викриває, а не з тими, хто робить.
Це ж так спокусливо просто – розвішати ярлики ухилянтів, наркоманів, ще бозна-кого журналістам з репутацією. Але це велика помилка, бо у нас тут не Росія і не Азербайджан.

Автор: Анна Бабінець, керівниця "Слідство. Інфо"
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 12:21;

  • Кореспондент Анна Бабінець, керівниця "Слідство. Інфо" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Здається, Єрмак та президентські люди неправильно зрозуміли меседж Заходу щодо боротьби з корупцією як умови подальшої військової допомоги. І хтось…".