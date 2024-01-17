Це ж так просто – розвішати ярлики журналістам – керівниця “Слідство. Інфо”

Здається, Єрмак та президентські люди неправильно зрозуміли меседж Заходу щодо боротьби з корупцією як умови подальшої військової допомоги. І хтось недолугий вирішив, що боротися треба з тими, хто цю корупцію викриває, а не з тими, хто робить.

Це ж так спокусливо просто – розвішати ярлики ухилянтів, наркоманів, ще бозна-кого журналістам з репутацією. Але це велика помилка, бо у нас тут не Росія і не Азербайджан.