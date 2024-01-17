Це ж так просто – розвішати ярлики журналістам – керівниця “Слідство. Інфо”
Фото: facebook Анни Бабінець
Здається, Єрмак та президентські люди неправильно зрозуміли меседж Заходу щодо боротьби з корупцією як умови подальшої військової допомоги. І хтось недолугий вирішив, що боротися треба з тими, хто цю корупцію викриває, а не з тими, хто робить.
Це ж так спокусливо просто – розвішати ярлики ухилянтів, наркоманів, ще бозна-кого журналістам з репутацією. Але це велика помилка, бо у нас тут не Росія і не Азербайджан.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: журналисты, коррупция, прослушка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Це ж так просто – розвішати ярлики журналістам – керівниця “Слідство. Інфо”»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 12:21;
Кореспондент Анна Бабінець, керівниця "Слідство. Інфо" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Здається, Єрмак та президентські люди неправильно зрозуміли меседж Заходу щодо боротьби з корупцією як умови подальшої військової допомоги. І хтось…".