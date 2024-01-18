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США витратили 10% оборонного бюджету, знищивши 50% озброєнь РФ – Кемерон

Політика 11:36   18.01.2024
Девід Кемерон
міністр закордонних справ Великої Британії
США витратили 10% оборонного бюджету, знищивши 50% озброєнь РФ – Кемерон

Американським колегам я вже казав: ви витратили 10% оборонного бюджету, що дозволило знищити 50% російського озброєння без жодного втраченого американського життя. Це просто чудовий результат.

Автор: Девід Кемерон, міністр закордонних справ Великої Британії
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 11:36;

  • Кореспондент Девід Кемерон, міністр закордонних справ Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Американським колегам я вже казав: ви витратили 10% оборонного бюджету, що дозволило знищити 50% російського озброєння без жодного втраченого американського…".