США витратили 10% оборонного бюджету, знищивши 50% озброєнь РФ – Кемерон
Американським колегам я вже казав: ви витратили 10% оборонного бюджету, що дозволило знищити 50% російського озброєння без жодного втраченого американського життя. Це просто чудовий результат.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Великобритания, кэмерон, рф, сша;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «США витратили 10% оборонного бюджету, знищивши 50% озброєнь РФ – Кемерон»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 11:36;
Кореспондент Девід Кемерон, міністр закордонних справ Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Американським колегам я вже казав: ви витратили 10% оборонного бюджету, що дозволило знищити 50% російського озброєння без жодного втраченого американського…".