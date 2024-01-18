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США потратили 10% оборонного бюджета, уничтожив 50% вооружений РФ — Кэмерон

Мир 11:36   18.01.2024
Дэвид Кэмерон
министр иностранных дел Великобритании
США потратили 10% оборонного бюджета, уничтожив 50% вооружений РФ — Кэмерон Фото: www.chathamhouse.org

Американским коллегам я уже говорил: вы потратили 10% оборонного бюджета, что позволило уничтожить 50% российского вооружения без единой потерянной американской жизни. Это просто замечательный результат.

Автор: Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании
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  • Корреспондент Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американским коллегам я уже говорил: вы потратили 10% оборонного бюджета, что позволило уничтожить 50% российского вооружения без единой потерянной американской…".