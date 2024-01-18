США потратили 10% оборонного бюджета, уничтожив 50% вооружений РФ — Кэмерон
Фото: www.chathamhouse.org
Американским коллегам я уже говорил: вы потратили 10% оборонного бюджета, что позволило уничтожить 50% российского вооружения без единой потерянной американской жизни. Это просто замечательный результат.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Великобритания, война, кэмерон, рф, сша;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 11:36;
Корреспондент Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американским коллегам я уже говорил: вы потратили 10% оборонного бюджета, что позволило уничтожить 50% российского вооружения без единой потерянной американской…".