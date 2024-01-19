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Війна триватиме 10 років, і закінчувати її буде не Путін – Сікорський

Події 11:35   19.01.2024
Радослав Сікорський
міністр закордонних справ Польщі
Війна триватиме 10 років, і закінчувати її буде не Путін – Сікорський Фото: Владислав Мусиенко/РАР

Путін пройшов точку неповернення. Він тепер — звинувачений військовий злочинець, і я думаю, що цю колоніальну війну колись закінчить інша команда, ніж та, яка її розпочала… Команда, яка розпочинала війну, дуже рідко може визнати помилку. Тому на це потрібно десять років, і це має бути нашим базовим сценарієм.

Автор: Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 11:35;

  • Кореспондент Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін пройшов точку неповернення. Він тепер — звинувачений військовий злочинець, і я думаю, що цю колоніальну війну колись закінчить інша…".