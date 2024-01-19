Війна триватиме 10 років, і закінчувати її буде не Путін – Сікорський

Путін пройшов точку неповернення. Він тепер — звинувачений військовий злочинець, і я думаю, що цю колоніальну війну колись закінчить інша команда, ніж та, яка її розпочала… Команда, яка розпочинала війну, дуже рідко може визнати помилку. Тому на це потрібно десять років, і це має бути нашим базовим сценарієм.