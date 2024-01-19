Война продлится 10 лет, и заканчивать ее будет не Путин — Сикорский
Фото: Владислав Мусиенко/РАР
Путин прошел точку невозврата. Он теперь — обвиненный военный преступник, и я думаю, что эту колониальную войну когда-нибудь закончит другая команда, нежели та, которая ее начала… Команда, которая начинала войну, очень редко может признать ошибку. Поэтому на это нужно десять лет, и это должно быть нашим базовым сценарием.
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- Категории: Мир, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, Польша, Путин, сикорский;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 11:35;
Корреспондент Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин прошел точку невозврата. Он теперь — обвиненный военный преступник, и я думаю, что эту колониальную войну когда-нибудь закончит другая…".