Live
  • Пт 19.01.2024
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.71
  • EUR 41.01

Война продлится 10 лет, и заканчивать ее будет не Путин — Сикорский

Мир 11:35   19.01.2024
Радослав Сикорский
министр иностранных дел Польши
Война продлится 10 лет, и заканчивать ее будет не Путин — Сикорский Фото: Владислав Мусиенко/РАР

Путин прошел точку невозврата. Он теперь — обвиненный военный преступник, и я думаю, что эту колониальную войну когда-нибудь закончит другая команда, нежели та, которая ее начала… Команда, которая начинала войну, очень редко может признать ошибку. Поэтому на это нужно десять лет, и это должно быть нашим базовым сценарием.

Автор: Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши
Популярно
Главные новости Харькова 19 января: погибшие, сводка ISW и Генштаба
Главные новости Харькова 19 января: погибшие, сводка ISW и Генштаба
19.01.2024, 12:11
Харьков и область будет заливать дождем: прогноз погоды на 19 января
Харьков и область будет заливать дождем: прогноз погоды на 19 января
18.01.2024, 21:12
В метро Харькова поймали мужчину, которого разыскивали в столице
В метро Харькова поймали мужчину, которого разыскивали в столице
19.01.2024, 11:36
Где сегодня на Харьковщине могут быть слышны взрывы
Где сегодня на Харьковщине могут быть слышны взрывы
19.01.2024, 11:48
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
18.01.2024, 12:18
«Ледяное болото» в Харькове: синоптики предупредили об опасности
«Ледяное болото» в Харькове: синоптики предупредили об опасности
19.01.2024, 10:53

Новости по теме:

08:06
Активизация войск РФ на Харьковщине: ISW сообщил, что происходит
07:06
Генштаб об атаках на Харьковщине: штурмуют не только Синьковку
23:15
Главные новости Харькова 17.01: обстрелы и атаки РФ, долги за свет, аптека
11:40
Кулеба выступил против концепции: «не эскалируйте»
11:36
США потратили 10% оборонного бюджета, уничтожив 50% вооружений РФ — Кэмерон

Вы читали новость: «Война продлится 10 лет, и заканчивать ее будет не Путин — Сикорский»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 11:35;

  • Корреспондент Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин прошел точку невозврата. Он теперь — обвиненный военный преступник, и я думаю, что эту колониальную войну когда-нибудь закончит другая…".