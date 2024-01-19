Война продлится 10 лет, и заканчивать ее будет не Путин — Сикорский

Путин прошел точку невозврата. Он теперь — обвиненный военный преступник, и я думаю, что эту колониальную войну когда-нибудь закончит другая команда, нежели та, которая ее начала… Команда, которая начинала войну, очень редко может признать ошибку. Поэтому на это нужно десять лет, и это должно быть нашим базовым сценарием.