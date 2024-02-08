“Запаси вичерпуються” – Кірбі про снарядний голод в Україні

Ми знаємо, що в деяких підрозділах українські військові дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються. Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками та ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які – і про це їм відомо – зараз не поповнюються.