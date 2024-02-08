“Запаси вичерпуються” – Кірбі про снарядний голод в Україні
Фото: АР
Ми знаємо, що в деяких підрозділах українські військові дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються. Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками та ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які – і про це їм відомо – зараз не поповнюються.
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- Категорії: Події, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Кирби, снаряды;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 11:13;
Кореспондент Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми знаємо, що в деяких підрозділах українські військові дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються. Росіяни…".