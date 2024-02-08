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“Запаси вичерпуються” – Кірбі про снарядний голод в Україні

Події 11:13   08.02.2024
Джон Кірбі
координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій
“Запаси вичерпуються” – Кірбі про снарядний голод в Україні Фото: АР

Ми знаємо, що в деяких підрозділах українські військові дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються. Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками та ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які – і про це їм відомо – зараз не поповнюються.

Автор: Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 11:13;

  • Кореспондент Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми знаємо, що в деяких підрозділах українські військові дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються. Росіяни…".