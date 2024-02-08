«Запасы иссякают» — Кирби о снарядном голоде в Украине
Фото: АР
Мы знаем, что в некоторых подразделениях украинские военные очень и очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что запасы иссякают. Россияне об этом знают и потому продолжают атаки беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев тратить средства ПВО, которые — и об этом им известно — сейчас не пополняются.
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- Категории: Мир, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, Кирби, снаряды;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 11:13;
Корреспондент Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы знаем, что в некоторых подразделениях украинские военные очень и очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что…".