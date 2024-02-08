Live
  • Чт 08.02.2024
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 37.59
  • EUR 40.5

«Запасы иссякают» — Кирби о снарядном голоде в Украине

Мир 11:13   08.02.2024
Джон Кирби
координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям
«Запасы иссякают» — Кирби о снарядном голоде в Украине Фото: АР

Мы знаем, что в некоторых подразделениях украинские военные очень и очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что запасы иссякают. Россияне об этом знают и потому продолжают атаки беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев тратить средства ПВО, которые — и об этом им известно — сейчас не пополняются.

Автор: Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям
Популярно
«Сегодня Харьков более подготовлен» — Терехов о возможном наступлении РФ
«Сегодня Харьков более подготовлен» — Терехов о возможном наступлении РФ
08.02.2024, 10:23
В Змиеве собственники пострадавших домов отказались от средств «єВідновлення»
В Змиеве собственники пострадавших домов отказались от средств «єВідновлення»
08.02.2024, 10:43
ISW оценил, зачем россияне перекинули «Росгвардию» к границам Харьковщины
ISW оценил, зачем россияне перекинули «Росгвардию» к границам Харьковщины
08.02.2024, 08:05
Главные новости Харькова 8 февраля: деньги на восстановление, раненые, фронт
Главные новости Харькова 8 февраля: деньги на восстановление, раненые, фронт
08.02.2024, 11:02
Харьковщине — меньше всех: как распределили 4,5 млрд грн на восстановление
Харьковщине — меньше всех: как распределили 4,5 млрд грн на восстановление
08.02.2024, 09:57
Не уберет мэрия — сделаем кувалдами: в сквере на Культуры разрисовали таблички
Не уберет мэрия — сделаем кувалдами: в сквере на Культуры разрисовали таблички
07.02.2024, 22:17

Новости по теме:

10:23
«Сегодня Харьков более подготовлен» — Терехов о возможном наступлении РФ
08:05
ISW оценил, зачем россияне перекинули «Росгвардию» к границам Харьковщины
07:26
Три атаки и один авиаудар — данные Генштаба ВСУ о сутках на Харьковщине
08:04
РФ развернула силы особого назначения на границе с Харьковщиной — Машовец
07:26
Сводка Генштаба: атак не Харьковщине не было, пять авиаударов

Вы читали новость: ««Запасы иссякают» — Кирби о снарядном голоде в Украине»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 11:13;

  • Корреспондент Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы знаем, что в некоторых подразделениях украинские военные очень и очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что…".