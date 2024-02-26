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Не додавайте стресу, його із запасом – бізнесмен про заяви Устінової

11:36   26.02.2024
Юрій Сапронов
бізнесмен і волонтер
Не додавайте стресу, його із запасом – бізнесмен про заяви Устінової
Це не жінка, вона опудало, хоч і нардепка. Так хочеться показати напрям, куди йти після таких гучних публічних заяв. Це я про пані Устінову… Люди. На мій погляд, життя САМЕ харків’ян – це суцільний стрес… Яке місто України ще так не прикрите? За статистикою, 36% обстрілів – це Харків. Тому з одного боку не х@й нас лякати, ми лякані, а з іншого не додавайте стресу, у нас його із запасом.
Автор: Юрій Сапронов, бізнесмен і волонтер
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 11:36;

  • Кореспондент Юрій Сапронов, бізнесмен і волонтер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це не жінка, вона опудало, хоч і нардепка. Так хочеться показати напрям, куди йти після таких гучних публічних заяв. Це…".