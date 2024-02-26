Не додавайте стресу, його із запасом – бізнесмен про заяви Устінової

Це не жінка, вона опудало, хоч і нардепка. Так хочеться показати напрям, куди йти після таких гучних публічних заяв. Це я про пані Устінову… Люди. На мій погляд, життя САМЕ харків’ян – це суцільний стрес…

Яке місто України ще так не прикрите