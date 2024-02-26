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Не добавляйте стресса, его с запасом — бизнесмен о заявлениях Устиновой

11:36   26.02.2024
Юрий Сапронов
бизнесмен и волонтер
Не добавляйте стресса, его с запасом — бизнесмен о заявлениях Устиновой Фото: facebook Юрия Сапронова
Это не женщина, она чучело, хоть и нардеп. Так хочется показать направление куда идти после таких громких публичных заявлений. Это я о госпоже Устиновой… Люди. На мой взгляд жизнь ИМЕННО Харьковчан — это сплошной стресс…  Какой город Украины еще так не прикрыт? По статистике, 36% обстрелов это Харьков. Поэтому с одной стороны не х@й нас пугать, мы пуганые, а с другой не добавляйте стресса, у нас его с запасом.
Автор: Юрий Сапронов, бизнесмен и волонтер
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 11:36;

  • Корреспондент Юрий Сапронов, бизнесмен и волонтер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это не женщина, она чучело, хоть и нардеп. Так хочется показать направление куда идти после таких громких публичных заявлений. Это…".