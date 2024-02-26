Не добавляйте стресса, его с запасом — бизнесмен о заявлениях Устиновой
Фото: facebook Юрия Сапронова
Это не женщина, она чучело, хоть и нардеп. Так хочется показать направление куда идти после таких громких публичных заявлений. Это я о госпоже Устиновой… Люди. На мой взгляд жизнь ИМЕННО Харьковчан — это сплошной стресс… Какой город Украины еще так не прикрыт? По статистике, 36% обстрелов это Харьков. Поэтому с одной стороны не х@й нас пугать, мы пуганые, а с другой не добавляйте стресса, у нас его с запасом.
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 11:36;
Корреспондент Юрий Сапронов, бизнесмен и волонтер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это не женщина, она чучело, хоть и нардеп. Так хочется показать направление куда идти после таких громких публичных заявлений. Это…".