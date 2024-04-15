Посол Ізраїлю в ООН закликав дослухатися до Зеленського

Президент Зеленський, засуджуючи іранську атаку минулої ночі, сказав: “Звук іранських безпілотників “шахед”, інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою, і цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу”. Дослухайтеся до президента Зеленського та прокиньтеся.