Посол Ізраїлю в ООН закликав дослухатися до Зеленського
Президент Зеленський, засуджуючи іранську атаку минулої ночі, сказав: “Звук іранських безпілотників “шахед”, інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою, і цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу”. Дослухайтеся до президента Зеленського та прокиньтеся.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Зеленський, Израиль, Иран, ООН, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 11:15;
Кореспондент Гілад Ердан, посол Ізраїлю в ООН у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Зеленський, засуджуючи іранську атаку минулої ночі, сказав: “Звук іранських безпілотників “шахед”, інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом…".