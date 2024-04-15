Посол Израиля в ООН призвал прислушаться к Зеленскому
Фото: twitter Gilad Erdan
Президент Зеленский, осуждая иранскую атаку минувшей ночью, сказал: «Звук иранских беспилотников «Шахед», инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой, и этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира». Прислушайтесь к президенту Зеленскому и проснитесь.
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 11:15;
Корреспондент Гилад Эрдан, посол Израиля в ООН в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Зеленский, осуждая иранскую атаку минувшей ночью, сказал: «Звук иранских беспилотников «Шахед», инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком…".