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Посол Израиля в ООН призвал прислушаться к Зеленскому

Мир 11:15   15.04.2024
Гилад Эрдан
посол Израиля в ООН
Посол Израиля в ООН призвал прислушаться к Зеленскому Фото: twitter Gilad Erdan

Президент Зеленский, осуждая иранскую атаку минувшей ночью, сказал: «Звук иранских беспилотников «Шахед», инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой, и этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира». Прислушайтесь к президенту Зеленскому и проснитесь.

Автор: Гилад Эрдан, посол Израиля в ООН
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 11:15;

  • Корреспондент Гилад Эрдан, посол Израиля в ООН в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Зеленский, осуждая иранскую атаку минувшей ночью, сказал: «Звук иранских беспилотников «Шахед», инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком…".