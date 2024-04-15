Посол Израиля в ООН призвал прислушаться к Зеленскому

Президент Зеленский, осуждая иранскую атаку минувшей ночью, сказал: «Звук иранских беспилотников «Шахед», инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой, и этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира». Прислушайтесь к президенту Зеленскому и проснитесь.