Штурмовики Тиси та зірвана мобілізація – не самостійні проблеми – Береза
Ми мали б обговорювати не ухилянтів за кордоном і не мобілізацію, а неспроможність державного управління. Бо і штурмовики Тиси та зірвана мобілізація не є самостійними проблемами, а є похідною від неспроможності державного управління… Звідки взялися бусіки, які хапають чоловіків на вулиці? Вони взялися з неспроможності держави ухвалити нормальний закон про мобілізацію, який би стимулював мобілізацію і робив життя ухилянтів нестерпним.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: береза, мобілізація;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 11:38;
Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми мали б обговорювати не ухилянтів за кордоном і не мобілізацію, а неспроможність державного управління. Бо і штурмовики Тиси та…".