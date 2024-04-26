Штурмовики Тиси та зірвана мобілізація – не самостійні проблеми – Береза

Ми мали б обговорювати не ухилянтів за кордоном і не мобілізацію, а неспроможність державного управління. Бо і штурмовики Тиси та зірвана мобілізація не є самостійними проблемами, а є похідною від неспроможності державного управління… Звідки взялися бусіки, які хапають чоловіків на вулиці? Вони взялися з неспроможності держави ухвалити нормальний закон про мобілізацію, який би стимулював мобілізацію і робив життя ухилянтів нестерпним.