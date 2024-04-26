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Штурмовики Тиси та зірвана мобілізація – не самостійні проблеми – Береза

Політика 11:38   26.04.2024
Борислав Береза
екснардеп
Штурмовики Тиси та зірвана мобілізація – не самостійні проблеми – Береза

Ми мали б обговорювати не ухилянтів за кордоном і не мобілізацію, а неспроможність державного управління. Бо і штурмовики Тиси та зірвана мобілізація не є самостійними проблемами, а є похідною від неспроможності державного управління… Звідки взялися бусіки, які хапають чоловіків на вулиці? Вони взялися з неспроможності держави ухвалити нормальний закон про мобілізацію, який би стимулював мобілізацію і робив життя ухилянтів нестерпним.

Автор: Борислав Береза, екснардеп
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 11:38;

  • Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми мали б обговорювати не ухилянтів за кордоном і не мобілізацію, а неспроможність державного управління. Бо і штурмовики Тиси та…".