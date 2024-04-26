Штурмовики Тисы и сорванная мобилизация — не самостоятельные проблемы — Береза

Мы должны обсуждать не уклонистов за границей и не мобилизацию, а несостоятельность государственного управления. Ибо и штурмовики Тисы, и сорванная мобилизация не являются самостоятельными проблемами, а являются производной от несостоятельности государственного управления… Откуда взялись бусики, которые хватают мужчин на улице? Они взялись из несостоятельности государства принять нормальный закон о мобилизации, который бы стимулировал мобилизацию и делал жизнь уклонистов невыносимой.