Штурмовики Тисы и сорванная мобилизация — не самостоятельные проблемы — Береза
Мы должны обсуждать не уклонистов за границей и не мобилизацию, а несостоятельность государственного управления. Ибо и штурмовики Тисы, и сорванная мобилизация не являются самостоятельными проблемами, а являются производной от несостоятельности государственного управления… Откуда взялись бусики, которые хватают мужчин на улице? Они взялись из несостоятельности государства принять нормальный закон о мобилизации, который бы стимулировал мобилизацию и делал жизнь уклонистов невыносимой.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: береза, мобилизация;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 11:38;
Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы должны обсуждать не уклонистов за границей и не мобилизацию, а несостоятельность государственного управления. Ибо и штурмовики Тисы, и сорванная…".