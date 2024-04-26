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Штурмовики Тисы и сорванная мобилизация — не самостоятельные проблемы — Береза

Политика 11:38   26.04.2024
Борислав Береза
экс-нардеп
Штурмовики Тисы и сорванная мобилизация — не самостоятельные проблемы — Береза

Мы должны обсуждать не уклонистов за границей и не мобилизацию, а несостоятельность государственного управления. Ибо и штурмовики Тисы, и сорванная мобилизация не являются самостоятельными проблемами, а являются производной от несостоятельности государственного управления… Откуда взялись бусики, которые хватают мужчин на улице? Они взялись из несостоятельности государства принять нормальный закон о мобилизации, который бы стимулировал мобилизацию и делал жизнь уклонистов невыносимой.

Автор: Борислав Береза, экс-нардеп
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 11:38;

  • Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы должны обсуждать не уклонистов за границей и не мобилизацию, а несостоятельность государственного управления. Ибо и штурмовики Тисы, и сорванная…".