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Чому в авральному порядку скидаємося на фронт, коли будують метро – Чалий

Політика 11:23   14.05.2024
Валерій Чалий
експосол України в США
Чому в авральному порядку скидаємося на фронт, коли будують метро – Чалий

Чому в авральному порядку скидаємося грошима на закриття дірок на фронті, коли продовжуються тендери на капітальні вкладення на десятки мільярдів гривень?! Розумію, коли потрібні гроші на фортифікаційні споруди, дорогу для військових цілей, або запасну смугу на трасі для посадки військових літаків… Не розумію, чом треба будувати метро, асфальтувати вулиці ще одним покриттям при цілком придатному наявному, або будувати дорогу на новий лижний курорт?!

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 11:23;

  • Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чому в авральному порядку скидаємося грошима на закриття дірок на фронті, коли продовжуються тендери на капітальні вкладення на десятки мільярдів…".