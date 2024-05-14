Почему мы в авральном порядке скидываемся на фронт, когда строят метро — Чалый
Фото: facebook Валерия Чалого
Почему мы в авральном порядке скидываемся деньгами на закрытие дыр на фронте, когда продолжаются тендеры на капитальные вложения на десятки миллиардов гривен?! Понимаю, когда нужны деньги на фортификационные сооружения, дорогу для военных целей или запасную полосу на трассе для посадки военных самолетов… Не понимаю, почему нужно строить метро, асфальтировать улицы еще одним покрытием при вполне подходящем существующем или строить дорогу на новый лыжный курорт?!
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- Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, финансирование, фронт, чалый;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 11:23;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почему мы в авральном порядке скидываемся деньгами на закрытие дыр на фронте, когда продолжаются тендеры на капитальные вложения на десятки…".