Почему мы в авральном порядке скидываемся на фронт, когда строят метро — Чалый

Почему мы в авральном порядке скидываемся деньгами на закрытие дыр на фронте, когда продолжаются тендеры на капитальные вложения на десятки миллиардов гривен?! Понимаю, когда нужны деньги на фортификационные сооружения, дорогу для военных целей или запасную полосу на трассе для посадки военных самолетов… Не понимаю, почему нужно строить метро, асфальтировать улицы еще одним покрытием при вполне подходящем существующем или строить дорогу на новый лыжный курорт?!