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Почему мы в авральном порядке скидываемся на фронт, когда строят метро — Чалый

Общество 11:23   14.05.2024
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Почему мы в авральном порядке скидываемся на фронт, когда строят метро — Чалый Фото: facebook Валерия Чалого

Почему мы в авральном порядке скидываемся деньгами на закрытие дыр на фронте, когда продолжаются тендеры на капитальные вложения на десятки миллиардов гривен?! Понимаю, когда нужны деньги на фортификационные сооружения, дорогу для военных целей или запасную полосу на трассе для посадки военных самолетов… Не понимаю, почему нужно строить метро, асфальтировать улицы еще одним покрытием при вполне подходящем существующем или строить дорогу на новый лыжный курорт?!

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 11:23;

  • Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почему мы в авральном порядке скидываемся деньгами на закрытие дыр на фронте, когда продолжаются тендеры на капитальные вложения на десятки…".