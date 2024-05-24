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Знову поміняють генералітет – і так до наступного скандалу – Касьянов

Події 11:18   24.05.2024
Юрій Касьянов
військовослужбовець ЗСУ
Знову поміняють генералітет – і так до наступного скандалу – Касьянов

Війна триватиме ще 2-3 тижні, як сказав колись Арестович, а вести її будуть 5-6 менеджерів, як сказав нещодавно Зеленський.
Тепер знову поміняють генералітет, потім влетить депутатам і міністрам за погано підготовлені законопроєкти щодо мобілізації, за слабкі укріплення, за тарифи, і за відключення світла. “Товаришу Сталіне, сталася жахлива помилка!” І так до наступного скандалу.

Автор: Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 11:18;

  • Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війна триватиме ще 2-3 тижні, як сказав колись Арестович, а вести її будуть 5-6 менеджерів, як сказав нещодавно Зеленський. Тепер…".