Знову поміняють генералітет – і так до наступного скандалу – Касьянов

Війна триватиме ще 2-3 тижні, як сказав колись Арестович, а вести її будуть 5-6 менеджерів, як сказав нещодавно Зеленський.

Тепер знову поміняють генералітет, потім влетить депутатам і міністрам за погано підготовлені законопроєкти щодо мобілізації, за слабкі укріплення, за тарифи, і за відключення світла. “Товаришу Сталіне, сталася жахлива помилка!” І так до наступного скандалу.