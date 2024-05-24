Знову поміняють генералітет – і так до наступного скандалу – Касьянов
Війна триватиме ще 2-3 тижні, як сказав колись Арестович, а вести її будуть 5-6 менеджерів, як сказав нещодавно Зеленський.
Тепер знову поміняють генералітет, потім влетить депутатам і міністрам за погано підготовлені законопроєкти щодо мобілізації, за слабкі укріплення, за тарифи, і за відключення світла. “Товаришу Сталіне, сталася жахлива помилка!” І так до наступного скандалу.
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- Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: війна, кадры, касьянов, мобілізація, укрепления;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 11:18;
Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війна триватиме ще 2-3 тижні, як сказав колись Арестович, а вести її будуть 5-6 менеджерів, як сказав нещодавно Зеленський. Тепер…".