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Снова поменяют генералитет — и так до следующего скандала — Касьянов

Политика 11:18   24.05.2024
Юрий Касьянов
военнослужащий ВСУ
Снова поменяют генералитет — и так до следующего скандала — Касьянов Фото: facebook Юрия Касьянова

Война продлится еще две-три недели, как сказал Арестович, а вести ее будут пять-шесть менеджеров, как сказал недавно Зеленский. Теперь снова поменяют генералитет, потом влетит депутатам и министрам за плохо подготовленные законопроекты по мобилизации, за слабые укрепления, за тарифы и за отключение света. «Товарищ Сталин, произошла ужасная ошибка!» И так до следующего скандала.

Автор: Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 11:18;

  • Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Война продлится еще две-три недели, как сказал Арестович, а вести ее будут пять-шесть менеджеров, как сказал недавно Зеленский. Теперь снова…".