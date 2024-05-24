Снова поменяют генералитет — и так до следующего скандала — Касьянов

Война продлится еще две-три недели, как сказал Арестович, а вести ее будут пять-шесть менеджеров, как сказал недавно Зеленский. Теперь снова поменяют генералитет, потом влетит депутатам и министрам за плохо подготовленные законопроекты по мобилизации, за слабые укрепления, за тарифы и за отключение света. «Товарищ Сталин, произошла ужасная ошибка!» И так до следующего скандала.