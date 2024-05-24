Снова поменяют генералитет — и так до следующего скандала — Касьянов
Фото: facebook Юрия Касьянова
Война продлится еще две-три недели, как сказал Арестович, а вести ее будут пять-шесть менеджеров, как сказал недавно Зеленский. Теперь снова поменяют генералитет, потом влетит депутатам и министрам за плохо подготовленные законопроекты по мобилизации, за слабые укрепления, за тарифы и за отключение света. «Товарищ Сталин, произошла ужасная ошибка!» И так до следующего скандала.
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- Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, кадры, касьянов, мобилизация, укрепления;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 11:18;
Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Война продлится еще две-три недели, как сказал Арестович, а вести ее будут пять-шесть менеджеров, как сказал недавно Зеленский. Теперь снова…".