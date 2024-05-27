Ті, хто боїться “ескалації”, завиють від жаху – Копитько про лють харків’ян

Є політичне рішення, його треба ухвалити. Воно, напевно, буде прийняте. Але до цього загинуть люди, які могли б вижити, а Харків зазнає шкоди… Хоробрі, готові до самопожертви, ті, які щиро встали на боротьбу, але принижені безвихіддю, люди можуть породити такі реакції, що всі, хто боїться “ескалації”, завиють від жаху… Водій тролейбуса з відірваними ногами, друкарня, “Епіцентр” – все це викликає лють уже не лише щодо росіян. Рішення перезріло. Час.