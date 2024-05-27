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Ті, хто боїться “ескалації”, завиють від жаху – Копитько про лють харків’ян

Події 11:51   27.05.2024
Олексій Копитько
військовий аналітик
Ті, хто боїться “ескалації”, завиють від жаху – Копитько про лють харків’ян

Є політичне рішення, його треба ухвалити. Воно, напевно, буде прийняте. Але до цього загинуть люди, які могли б вижити, а Харків зазнає шкоди… Хоробрі, готові до самопожертви, ті, які щиро встали на боротьбу, але принижені безвихіддю, люди можуть породити такі реакції, що всі, хто боїться “ескалації”, завиють від жаху… Водій тролейбуса з відірваними ногами, друкарня, “Епіцентр” – все це викликає лють уже не лише щодо росіян. Рішення перезріло. Час.

Автор: Олексій Копитько, військовий аналітик
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 11:51;

  • Кореспондент Олексій Копитько, військовий аналітик у цій статті розкриває тему новин про те, що "Є політичне рішення, його треба ухвалити. Воно, напевно, буде прийняте. Але до цього загинуть люди, які могли б вижити, а…".