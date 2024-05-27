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Боящиеся «эскалации» взвоют от ужаса — Копытько о ярости харьковчан

Мир 11:51   27.05.2024
Алексей Копытько
военный аналитик
Боящиеся «эскалации» взвоют от ужаса — Копытько о ярости харьковчан

Есть политическое решение, его нужно принять. Оно наверняка будет принято. Но до этого погибнут люди, которые могли бы выжить, а Харьков понесет урон… Храбрые, готовые к самопожертвованию, искренне вставшие на борьбу, но униженные безысходностью люди могут породить такие реакции, что все боящиеся «эскалации» взвоют от ужаса… Водитель троллейбуса с оторванными ногами, типография, «Эпицентр» — все это вызывает ярость уже не только в отношении россиян. Решение перезрело. Пора.

Автор: Алексей Копытько, военный аналитик
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 11:51;

  • Корреспондент Алексей Копытько, военный аналитик в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть политическое решение, его нужно принять. Оно наверняка будет принято. Но до этого погибнут люди, которые могли бы выжить, а…".