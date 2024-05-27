Боящиеся «эскалации» взвоют от ужаса — Копытько о ярости харьковчан

Есть политическое решение, его нужно принять. Оно наверняка будет принято. Но до этого погибнут люди, которые могли бы выжить, а Харьков понесет урон… Храбрые, готовые к самопожертвованию, искренне вставшие на борьбу, но униженные безысходностью люди могут породить такие реакции, что все боящиеся «эскалации» взвоют от ужаса… Водитель троллейбуса с оторванными ногами, типография, «Эпицентр» — все это вызывает ярость уже не только в отношении россиян. Решение перезрело. Пора.