Боящиеся «эскалации» взвоют от ужаса — Копытько о ярости харьковчан
Есть политическое решение, его нужно принять. Оно наверняка будет принято. Но до этого погибнут люди, которые могли бы выжить, а Харьков понесет урон… Храбрые, готовые к самопожертвованию, искренне вставшие на борьбу, но униженные безысходностью люди могут породить такие реакции, что все боящиеся «эскалации» взвоют от ужаса… Водитель троллейбуса с оторванными ногами, типография, «Эпицентр» — все это вызывает ярость уже не только в отношении россиян. Решение перезрело. Пора.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: Запад, копытько, рф, эскалация;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 11:51;
Корреспондент Алексей Копытько, военный аналитик в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть политическое решение, его нужно принять. Оно наверняка будет принято. Но до этого погибнут люди, которые могли бы выжить, а…".