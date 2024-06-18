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Харківський напрямок перетворюється для росіян на пастку – Коваленко

Події 11:09   18.06.2024
Олександр Коваленко
аналітик групи "Інформаційний спротив"
Харківський напрямок перетворюється для росіян на пастку – Коваленко

У росіян, м’яко кажучи, не все добре на Харківщині. Вовчанський напрямок, а також район Липців для них перетворюються на таку собі пастку… Росіяни зараз у ситуації, ну, м’яко скажемо, патовій. З одного боку, вони забрали б весь цей ресурс і відправили туди, де він був, щоб підсилити наступальні дії саме по цих напрямках. З іншого боку, це репутаційні втрати: “Ми розпочали те, що ми не можемо не те щоб закінчити, а навіть продовжити”. Це правда, вони цього не можуть зробити.

Автор: Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив"
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 11:09;

  • Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "У росіян, м’яко кажучи, не все добре на Харківщині. Вовчанський напрямок, а також район Липців для них перетворюються на таку…".