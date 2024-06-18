Харківський напрямок перетворюється для росіян на пастку – Коваленко

У росіян, м’яко кажучи, не все добре на Харківщині. Вовчанський напрямок, а також район Липців для них перетворюються на таку собі пастку… Росіяни зараз у ситуації, ну, м’яко скажемо, патовій. З одного боку, вони забрали б весь цей ресурс і відправили туди, де він був, щоб підсилити наступальні дії саме по цих напрямках. З іншого боку, це репутаційні втрати: “Ми розпочали те, що ми не можемо не те щоб закінчити, а навіть продовжити”. Це правда, вони цього не можуть зробити.