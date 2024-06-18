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Харьковское направление превращается для россиян в ловушку — Коваленко

Происшествия 11:09   18.06.2024
Александр Коваленко
аналитик группы "Информационное сопротивление"
Харьковское направление превращается для россиян в ловушку — Коваленко

У россиян, мягко говоря, не все хорошо на Харьковщине. Волчанское направление, а также район Липцев для них превращаются некую ловушку… Россияне в ситуации, ну, мягко скажем, патовой. С одной стороны, они забрали бы весь этот ресурс и отправили туда, где он был, чтобы усилить наступательные действия именно по тем направлениям. С другой стороны, это репутационные потери: «Мы начали то, что мы не можем не то что закончить, а даже продолжить». Правда, они этого не могут сделать.

Автор: Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление"
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 11:09;

  • Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У россиян, мягко говоря, не все хорошо на Харьковщине. Волчанское направление, а также район Липцев для них превращаются некую ловушку……".