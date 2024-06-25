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Добре, хоч не “рубли” – Береза ​​про “патріотизм” Тищенка

Політика 11:24   25.06.2024
Борислав Береза
екснардеп
Добре, хоч не “рубли” – Береза ​​про “патріотизм” Тищенка

Найкраще про патріотизм кума Єрмака говорить то, що під час обшуку знайшли долари та євро. Гривні відсутні. Не вірить у національну валюту Коля Котлета. А що ж так? Добре, що хоч не “рубли”.

Автор: Борислав Береза, екснардеп
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 11:24;

  • Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найкраще про патріотизм кума Єрмака говорить то, що під час обшуку знайшли долари та євро. Гривні відсутні. Не вірить у…".