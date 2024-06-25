Добре, хоч не “рубли” – Береза про “патріотизм” Тищенка
Найкраще про патріотизм кума Єрмака говорить то, що під час обшуку знайшли долари та євро. Гривні відсутні. Не вірить у національну валюту Коля Котлета. А що ж так? Добре, що хоч не “рубли”.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: береза, тищенко;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 11:24;
Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найкраще про патріотизм кума Єрмака говорить то, що під час обшуку знайшли долари та євро. Гривні відсутні. Не вірить у…".