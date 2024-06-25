Хорошо, хоть не рубли — Береза о «патриотизме» Тищенко
Лучше всего о патриотизме кума Ермака говорит то, что во время обыска нашли доллары и евро. Гривны отсутствуют. Не верит в национальную валюту Коля Котлета. А что так? Хорошо, что хоть не рубли.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: береза, тищенко;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 11:24;
Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лучше всего о патриотизме кума Ермака говорит то, что во время обыска нашли доллары и евро. Гривны отсутствуют. Не верит…".