Live
  • Вт 25.06.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.52

Хорошо, хоть не рубли — Береза о «патриотизме» Тищенко

Политика 11:24   25.06.2024
Борислав Береза
экс-нардеп
Хорошо, хоть не рубли — Береза о «патриотизме» Тищенко

Лучше всего о патриотизме кума Ермака говорит то, что во время обыска нашли доллары и евро. Гривны отсутствуют. Не верит в национальную валюту Коля Котлета. А что так? Хорошо, что хоть не рубли.

Автор: Борислав Береза, экс-нардеп
Популярно
В Харькове «прилеты» — Терехов и Синегубов о взрывах
В Харькове «прилеты» — Терехов и Синегубов о взрывах
25.06.2024, 10:07
В Харькове удар по жилой застройке одного из самых больших районов — Терехов
В Харькове удар по жилой застройке одного из самых больших районов — Терехов
25.06.2024, 10:33
Главные новости Харькова 25.06: удар по жилой застройке, отключения света
Главные новости Харькова 25.06: удар по жилой застройке, отключения света
25.06.2024, 11:37
Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов
Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов
25.06.2024, 08:37
Эвакуированные в Харьков ВПЛ не хотят выезжать, несмотря на обстрелы — ХОВА
Эвакуированные в Харьков ВПЛ не хотят выезжать, несмотря на обстрелы — ХОВА
25.06.2024, 10:55
Бои в районе Волчанска, 6 атак на Купянском направлении: утренние данные ГШ
Бои в районе Волчанска, 6 атак на Купянском направлении: утренние данные ГШ
25.06.2024, 11:34

Новости по теме:

11:38
Штурмовики Тисы и сорванная мобилизация — не самостоятельные проблемы — Береза
11:28
«Ни один израильтянин не переплыл Иордан, чтобы бежать» — Береза
11:26
Мы в шаге от худшего сценария — Береза о ситуации в энергетике Украины
12:05
«А судьи кто?» — Береза о решении УИНП «декоммунизировать» Булгакова
14:26
Просто очень дешевая месть — Береза о смерти Навального

Вы читали новость: «Хорошо, хоть не рубли — Береза о «патриотизме» Тищенко»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 11:24;

  • Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лучше всего о патриотизме кума Ермака говорит то, что во время обыска нашли доллары и евро. Гривны отсутствуют. Не верит…".