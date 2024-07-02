Пристайко порівняв радників Трампа із радниками Зеленського перед виборами
Фото: пресслужба АПУ
Спочатку нам треба побачити план, який пропонується Трампом і його радниками. Я впевнений, що буде ще не один план і не одні радники. Якщо ми пам’ятаємо, перед початком виборів було теж багато людей, які представлялися радниками – було багато планів і “креативних” ідей. А потім президент Зеленський казав, що не знає, про що вони говорять. Я думаю, що так само і Трамп.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: выборы, Зеленський, план, пристайко, советник, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 11:35;
Кореспондент Вадим Пристайко, ексміністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спочатку нам треба побачити план, який пропонується Трампом і його радниками. Я впевнений, що буде ще не один план і…".