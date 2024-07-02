Пристайко сравнил советников Трампа с советниками Зеленского перед выборами

Сначала нам нужно увидеть план, предлагаемый Трампом и его советниками. Я уверен, что будет еще не один план и не одни советники. Если мы помним, перед началом выборов [в Украине] было много людей, которые представлялись советниками – было много планов и «креативных» идей. А потом президент Зеленский сказал, что не знает, о чем они говорят. Я думаю, что так же и Трамп.