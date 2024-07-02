Пристайко сравнил советников Трампа с советниками Зеленского перед выборами
Фото: пресс-служба АПУ
Сначала нам нужно увидеть план, предлагаемый Трампом и его советниками. Я уверен, что будет еще не один план и не одни советники. Если мы помним, перед началом выборов [в Украине] было много людей, которые представлялись советниками – было много планов и «креативных» идей. А потом президент Зеленский сказал, что не знает, о чем они говорят. Я думаю, что так же и Трамп.
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 11:35;
Корреспондент Вадим Пристайко, экс-министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сначала нам нужно увидеть план, предлагаемый Трампом и его советниками. Я уверен, что будет еще не один план и не…".