Якщо Україна програє війну, РФ готуватиметься до наступної цілі – Куделка

Якщо Україна програє або буде змушена погодитися на погану мирну угоду, то Росія сприйме це як перемогу… Можливо, наступні 10-15 років Росія витратить на відновлення своїх величезних людських та економічних втрат і на підготовку до наступної цілі – такої, як Центральна та Східна Європа.