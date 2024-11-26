Якщо Україна програє війну, РФ готуватиметься до наступної цілі – Куделка
Фото: seznamzpravy.cz
Якщо Україна програє або буде змушена погодитися на погану мирну угоду, то Росія сприйме це як перемогу… Можливо, наступні 10-15 років Росія витратить на відновлення своїх величезних людських та економічних втрат і на підготовку до наступної цілі – такої, як Центральна та Східна Європа.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, европа, Чехия;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 10:38;
Кореспондент Міхал Куделка, голова Служби безпеки та інформації Чехії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо Україна програє або буде змушена погодитися на погану мирну угоду, то Росія сприйме це як перемогу… Можливо, наступні 10-15…".