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Якщо Україна програє війну, РФ готуватиметься до наступної цілі – Куделка

Події 10:38   26.11.2024
Міхал Куделка
голова Служби безпеки та інформації Чехії
Якщо Україна програє війну, РФ готуватиметься до наступної цілі – Куделка Фото: seznamzpravy.cz

Якщо Україна програє або буде змушена погодитися на погану мирну угоду, то Росія сприйме це як перемогу… Можливо, наступні 10-15 років Росія витратить на відновлення своїх величезних людських та економічних втрат і на підготовку до наступної цілі – такої, як Центральна та Східна Європа.

Автор: Міхал Куделка, голова Служби безпеки та інформації Чехії
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 10:38;

  • Кореспондент Міхал Куделка, голова Служби безпеки та інформації Чехії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо Україна програє або буде змушена погодитися на погану мирну угоду, то Росія сприйме це як перемогу… Можливо, наступні 10-15…".