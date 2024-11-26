Если Украина проиграет войну, РФ будет готовиться к следующей цели — Куделка

Если Украина проиграет или будет вынуждена согласиться на плохое мирное соглашение, то Россия воспримет это как победу… Возможно, следующие 10-15 лет Россия потратит на восстановление своих огромных человеческих и экономических потерь и на подготовку к следующей цели — такой, как Центральная и Восточная Европа.