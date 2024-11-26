Если Украина проиграет войну, РФ будет готовиться к следующей цели — Куделка
Фото: seznamzpravy.cz
Если Украина проиграет или будет вынуждена согласиться на плохое мирное соглашение, то Россия воспримет это как победу… Возможно, следующие 10-15 лет Россия потратит на восстановление своих огромных человеческих и экономических потерь и на подготовку к следующей цели — такой, как Центральная и Восточная Европа.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, европа, Чехия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Если Украина проиграет войну, РФ будет готовиться к следующей цели — Куделка»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 10:38;
Корреспондент Михал Куделка, глава Службы безопасности и информации Чехии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если Украина проиграет или будет вынуждена согласиться на плохое мирное соглашение, то Россия воспримет это как победу… Возможно, следующие 10-15…".