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Если Украина проиграет войну, РФ будет готовиться к следующей цели — Куделка

Мир 10:38   26.11.2024
Михал Куделка
глава Службы безопасности и информации Чехии 
Если Украина проиграет войну, РФ будет готовиться к следующей цели — Куделка Фото: seznamzpravy.cz

Если Украина проиграет или будет вынуждена согласиться на плохое мирное соглашение, то Россия воспримет это как победу… Возможно, следующие 10-15 лет Россия потратит на восстановление своих огромных человеческих и экономических потерь и на подготовку к следующей цели — такой, как Центральная и Восточная Европа.

Автор: Михал Куделка, глава Службы безопасности и информации Чехии 
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 10:38;

  • Корреспондент Михал Куделка, глава Службы безопасности и информации Чехии  в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если Украина проиграет или будет вынуждена согласиться на плохое мирное соглашение, то Россия воспримет это как победу… Возможно, следующие 10-15…".