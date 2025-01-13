Світ захоплюють мракобіси – Фурса
Світ, у нас проблема. Світ захоплюють мракобіси. Підриваючи віру в знання і факти. І маючи політичну і фінансову підтримку людей, які думають, що це допоможе здобути їм владу. Всі ці антивакцинатори, тарологи і нумерологи, астрологи і прихильники пласкої землі. І таке вже було колись. І дуже погано закінчилось.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: антивакцинаторы, нумеролог, Фурса;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 09:14;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Світ, у нас проблема. Світ захоплюють мракобіси. Підриваючи віру в знання і факти. І маючи політичну і фінансову підтримку людей,…".