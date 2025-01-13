Світ захоплюють мракобіси – Фурса

Світ, у нас проблема. Світ захоплюють мракобіси. Підриваючи віру в знання і факти. І маючи політичну і фінансову підтримку людей, які думають, що це допоможе здобути їм владу. Всі ці антивакцинатори, тарологи і нумерологи, астрологи і прихильники пласкої землі. І таке вже було колись. І дуже погано закінчилось.