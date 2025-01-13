Мир захватывают мракобесы — Фурса

Мир, у нас проблема. Мир захватывают мракобесы. Подрывая веру в знания и факты. И имея политическую и финансовую поддержку людей, которые думают, что это поможет получить им власть. Все эти антивакцинаторы, тарологи и нумерологи, астрологи и приверженцы плоской земли. И такое уже было когда-то. И очень плохо кончилось.