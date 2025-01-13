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Мир захватывают мракобесы — Фурса

Мир 09:14   13.01.2025
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Мир захватывают мракобесы — Фурса Фото: facebook Сергея Фурсы

Мир, у нас проблема. Мир захватывают мракобесы. Подрывая веру в знания и факты. И имея политическую и финансовую поддержку людей, которые думают, что это поможет получить им власть. Все эти антивакцинаторы, тарологи и нумерологи, астрологи и приверженцы плоской земли. И такое уже было когда-то. И очень плохо кончилось.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мир, у нас проблема. Мир захватывают мракобесы. Подрывая веру в знания и факты. И имея политическую и финансовую поддержку людей,…".