Мир захватывают мракобесы — Фурса
Фото: facebook Сергея Фурсы
Мир, у нас проблема. Мир захватывают мракобесы. Подрывая веру в знания и факты. И имея политическую и финансовую поддержку людей, которые думают, что это поможет получить им власть. Все эти антивакцинаторы, тарологи и нумерологи, астрологи и приверженцы плоской земли. И такое уже было когда-то. И очень плохо кончилось.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: антивакцинаторы, нумеролог, Фурса;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 09:14;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мир, у нас проблема. Мир захватывают мракобесы. Подрывая веру в знания и факты. И имея политическую и финансовую поддержку людей,…".