Live
  • Ср 05.02.2025
  • Харків  -1°С
  • USD 41.76
  • EUR 43.12

Ми можемо навіть російські рідкоземельні метали пообіцяти Трампу – Фурса

Політика 10:12   05.02.2025
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Ми можемо навіть російські рідкоземельні метали пообіцяти Трампу – Фурса

Трамп каже, що для подальшої підтримки ми маємо пообіцяти йому українські рідкоземельні метали. Не проблема. Нехай приходить і копає. Ми можемо навіть російські йому гарантувати. Нам не шкода.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
Популярно
Зруйнована будівля міськради, багатоповерхівки – що відбувається в Ізюмі
Зруйнована будівля міськради, багатоповерхівки – що відбувається в Ізюмі
05.02.2025, 11:09
Росіяни розбили дім і ховалися в ньому від дронів – як воїни НГУ б’ють ворога
Росіяни розбили дім і ховалися в ньому від дронів – як воїни НГУ б’ють ворога
05.02.2025, 10:43
ISW: гауляйтер Ганчев спрогнозував, як РФ може вийти на Куп’янськ та Вовчанськ
ISW: гауляйтер Ганчев спрогнозував, як РФ може вийти на Куп’янськ та Вовчанськ
05.02.2025, 10:21
Епідемія шахрайства на Харківщині: до чого тут «магічне мислення»
Епідемія шахрайства на Харківщині: до чого тут «магічне мислення»
05.02.2025, 09:38
Новини Харкова — головне за 5 лютого: вночі росіяни били по місту
Новини Харкова — головне за 5 лютого: вночі росіяни били по місту
05.02.2025, 08:58
Вночі у Харкові були вибухи: пошкоджена пам’ятка архітектури (доповнено)
Вночі у Харкові були вибухи: пошкоджена пам’ятка архітектури (доповнено)
05.02.2025, 07:34

Новини за темою:

10:12
Ми можемо навіть російські рідкоземельні метали пообіцяти Трампу – Фурса
10:08
Рідкоземельні метали – це пояснення Трампа, навіщо допомагати Україні
19:17
Двоє мародерів хотіли здати дорожній знак на металобрухт на Харківщині
21:47
У Харкові копи впіймали на гарячому чоловіка, жбурляв метал через паркан
13:51
Китай озброює рф гелікоптерами, дронами і металом для літаків – The Telegraph

Ви читали новину: «Ми можемо навіть російські рідкоземельні метали пообіцяти Трампу – Фурса»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 10:12;

  • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамп каже, що для подальшої підтримки ми маємо пообіцяти йому українські рідкоземельні метали. Не проблема. Нехай приходить і копає. Ми можемо…".