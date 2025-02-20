Треба мати неабиякий цинізм – президент Чехії про вимоги Трампа до України

Якою була б цінність виборів, проведених у країні, яка вже три роки протистоїть агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли п’ята частина території окупована окупаційними військами, а вся країна перебуває під щоденними обстрілами? Називати президента такої країни диктатором — це треба мати неабиякий цинізм.