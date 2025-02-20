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Треба мати неабиякий цинізм – президент Чехії про вимоги Трампа до України

Політика 09:38   20.02.2025
Петр Павел
президент Чехії
Треба мати неабиякий цинізм – президент Чехії про вимоги Трампа до України Фото: Олександр Брамський/Суспільне

Якою була б цінність виборів, проведених у країні, яка вже три роки протистоїть агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли п’ята частина території окупована окупаційними військами, а вся країна перебуває під щоденними обстрілами? Називати президента такої країни диктатором — це треба мати неабиякий цинізм.

Автор: Петр Павел, президент Чехії
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 09:38;

  • Кореспондент Петр Павел, президент Чехії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якою була б цінність виборів, проведених у країні, яка вже три роки протистоїть агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як…".