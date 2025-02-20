Надо иметь большой цинизм — президент Чехии о требованиях Трампа к Украине
Фото: Александр Брамский/Суспільне
Какой была бы ценность выборов, проведенных в стране, которая уже три года противостоит агрессии со стороны соседней ядерной державы? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована оккупационными войсками, а вся страна находится под ежедневными обстрелами? Называть президента такой страны диктатором — это надо иметь большой цинизм.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: выборы, Зеленский, Павел, сша, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 09:38;
Корреспондент Петр Павел, президент Чехии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какой была бы ценность выборов, проведенных в стране, которая уже три года противостоит агрессии со стороны соседней ядерной державы? Как…".