Надо иметь большой цинизм — президент Чехии о требованиях Трампа к Украине

Какой была бы ценность выборов, проведенных в стране, которая уже три года противостоит агрессии со стороны соседней ядерной державы? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована оккупационными войсками, а вся страна находится под ежедневными обстрелами? Называть президента такой страны диктатором — это надо иметь большой цинизм.