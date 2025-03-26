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Комплекс домовленостей по морю одночасно реалізувати неможливо – експерт

Політика 10:38   26.03.2025
Андрій Клименко
керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень
Комплекс домовленостей по морю одночасно реалізувати неможливо – експерт Фото: Андрій Клименко/Фейсбук

Весь цей комплекс того, що називається “домовленостями” по морю, одночасно реалізувати неможливо. Наміри сторін діаметральні… Ми хочемо, щоб вони не били по наших портах. Вони хочуть знищити Український експортний коридор… Вони хочуть і мріють повернути свій увінчаний ганьбою Чорноморський флот до Криму. Ми вважаємо, що цього не може бути ніколи… Українська сторона офіційно сподівається, що американці нарешті зрозуміють, що руські брешуть завжди. Я неофіційно сумніваюсь. США хочуть дружити з Путіним. Не переймаймося, не сподіваймося, робимо своє. Кожний на своєму місці.

Автор: Андрій Клименко, керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 10:38;

  • Кореспондент Андрій Клименко, керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень у цій статті розкриває тему новин про те, що "Весь цей комплекс того, що називається “домовленостями” по морю, одночасно реалізувати неможливо. Наміри сторін діаметральні… Ми хочемо, щоб вони не…".