Комплекс договоренностей по морю одновременно реализовать невозможно — эксперт
Фото: Андрей Клименко/Facebook
Весь этот комплекс того, что называется «договоренностями» по морю, одновременно реализовать невозможно. Намерения сторон диаметральные… Мы хотим, чтобы они не били по нашим портам. Они хотят уничтожить Украинский экспортный коридор… Они хотят и мечтают вернуть свой увенчанный позором Черноморский флот в Крым. Мы считаем, что этого не может быть никогда… Украинская сторона официально надеется, что американцы наконец-то поймут, что русские лгут всегда. Я неофициально сомневаюсь. США хотят дружить с Путиным Не беспокоимся, не надеемся, делаем свое. Каждый на своем месте.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: мир, мирные переговоры, Путин, сша, Черное море;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 10:38;
Корреспондент Андрей Клименко, руководитель Института Черноморских стратегических исследований в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Весь этот комплекс того, что называется «договоренностями» по морю, одновременно реализовать невозможно. Намерения сторон диаметральные… Мы хотим, чтобы они не…".