Непоступливість Путіна може виявитися важливим фактором – Гербст

Можливо, не випадково, що мовчання Трампа щодо суперечки, спровокованої паузою в постачанні, припинилося після його розмови з Путіним 3 липня. Жорстка позиція російського диктатора, як і його провокаційні заяви перед самітом НАТО в Гаазі, зміцнила рішучість Трампа у боротьбі з російською агресією. Тож він дистанціювався від призупинення допомоги та поговорив із Зеленським про надання більших постачать для ППО. Справжні реалісти вже деякий час зазначають, що непоступливість Путіна може виявитися важливим фактором, який заохочуватиме Трампа до вибору необхідної твердої політики для боротьби з агресивним Кремлем.