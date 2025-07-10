Непоступливість Путіна може виявитися важливим фактором – Гербст
Фото: Джон Гербст/Х
Можливо, не випадково, що мовчання Трампа щодо суперечки, спровокованої паузою в постачанні, припинилося після його розмови з Путіним 3 липня. Жорстка позиція російського диктатора, як і його провокаційні заяви перед самітом НАТО в Гаазі, зміцнила рішучість Трампа у боротьбі з російською агресією. Тож він дистанціювався від призупинення допомоги та поговорив із Зеленським про надання більших постачать для ППО. Справжні реалісти вже деякий час зазначають, що непоступливість Путіна може виявитися важливим фактором, який заохочуватиме Трампа до вибору необхідної твердої політики для боротьби з агресивним Кремлем.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: путін, сша, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 10:51;
Кореспондент Джон Гербст, експосол США в Україні у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можливо, не випадково, що мовчання Трампа щодо суперечки, спровокованої паузою в постачанні, припинилося після його розмови з Путіним 3 липня. Жорстка позиція російського диктатора,…".