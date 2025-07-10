Неуступчивость Путина может оказаться важным фактором — Хербст
Фото: Джон Хербст/Х
Возможно, не случайно, что молчание Трампа по поводу спора, спровоцированного паузой в поставках (оружия — Ред.), прекратилось после его разговора с Путиным 3 июля. Жесткая позиция российского диктатора, как и его провокационные заявления перед саммитом НАТО в Гааге, укрепила решимость Трампа по борьбе с российской агрессией. Поэтому он дистанцировался от приостановки помощи и поговорил с Зеленским о предоставлении больших поставок для ПВО. Настоящие реалисты уже некоторое время отмечают, что неуступчивость Путина может оказаться важным фактором, побуждающим Трампа к выбору необходимой жесткой политики для борьбы с агрессивным Кремлем.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: Путин, сша, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 10:51;
Корреспондент Джон Хербст, экс-посол США в Украине в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возможно, не случайно, что молчание Трампа по поводу спора, спровоцированного паузой в поставках (оружия — Ред.), прекратилось после его разговора…".