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Неуступчивость Путина может оказаться важным фактором — Хербст

Мир 10:51   10.07.2025
Джон Хербст
экс-посол США в Украине
Неуступчивость Путина может оказаться важным фактором — Хербст Фото: Джон Хербст/Х

Возможно, не случайно, что молчание Трампа по поводу спора, спровоцированного паузой в поставках (оружия — Ред.), прекратилось после его разговора с Путиным 3 июля. Жесткая позиция российского диктатора, как и его провокационные заявления перед саммитом НАТО в Гааге, укрепила решимость Трампа по борьбе с российской агрессией. Поэтому он дистанцировался от приостановки помощи и поговорил с Зеленским о предоставлении больших поставок для ПВО. Настоящие реалисты уже некоторое время отмечают, что неуступчивость Путина может оказаться важным фактором, побуждающим Трампа к выбору необходимой жесткой политики для борьбы с агрессивным Кремлем.

Автор: Джон Хербст, экс-посол США в Украине
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 10:51;

  • Корреспондент Джон Хербст, экс-посол США в Украине в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возможно, не случайно, что молчание Трампа по поводу спора, спровоцированного паузой в поставках (оружия — Ред.), прекратилось после его разговора…".