Неуступчивость Путина может оказаться важным фактором — Хербст

Возможно, не случайно, что молчание Трампа по поводу спора, спровоцированного паузой в поставках (оружия — Ред.), прекратилось после его разговора с Путиным 3 июля. Жесткая позиция российского диктатора, как и его провокационные заявления перед саммитом НАТО в Гааге, укрепила решимость Трампа по борьбе с российской агрессией. Поэтому он дистанцировался от приостановки помощи и поговорил с Зеленским о предоставлении больших поставок для ПВО. Настоящие реалисты уже некоторое время отмечают, что неуступчивость Путина может оказаться важным фактором, побуждающим Трампа к выбору необходимой жесткой политики для борьбы с агрессивным Кремлем.