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Новый «девственный» коралловый риф нашли на Галапагосских островах Эквадора

Мир 15:55   21.04.2023
Оксана Якушко
Новый «девственный» коралловый риф нашли на Галапагосских островах Эквадора

Научная экспедиция обнаружила ранее неизвестный коралловый риф с большим количеством морской жизни у Галапагосских островов Эквадора, сообщило министерство окружающей среды страны в понедельник, пишет Reuters.

«Глубоководная научная экспедиция нашла первый полностью девственный коралловый риф длиной примерно 2 километра (1,2 мили) на глубине 400 метров на вершине подводной горы», — сообщил министр окружающей среды Хосе Давалос в Twitter. «Галапагосы снова удивляют нас».

Ученые считали, что единственным галапагосским рифом, пережившим погоду Эль-Ниньо в 1982 и 1983 годах, был риф Веллингтона вдоль побережья острова Дарвина. Но новое открытие показывает, что другие кораллы тоже сохранились, говорится в заявлении министерства.
На рифе более 50% живых кораллов.

«Это очень важно на глобальном уровне, поскольку многие глубоководные системы деградируют», — сказал участвовавший в экспедиции Стюарт Бэнкс, старший морской исследователь Фонда Чарльза Дарвина. Он добавил, что кораллу по крайней мере несколько тысяч лет.

Южноамериканская страна в прошлом году расширила Галапагосские морские заповедники на 60 000 км² (23 166 квадратных миль), расширив уже существующие 138 000 км², чтобы защитить исчезающие мигрирующие виды между Галапагосскими островами и островом Кокос в Коста-Рике.

Галапагосы, вдохновившие Чарльза Дарвина на теорию эволюции, являются домом для гигантских черепах, альбатросов, бакланов и других видов, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 15:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Научная экспедиция обнаружила ранее неизвестный коралловый риф с большим количеством морской жизни у Галапагосских островов Эквадора, сообщило министерство окружающей среды страны в понедельник, пишет Reuters.".