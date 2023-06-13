Live
  • Вторник 13.06.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

На собственных похоронах женщина пришла в себя в Эквадоре (видео)

Мир 16:18   13.06.2023
Оксана Якушко
На собственных похоронах женщина пришла в себя в Эквадоре (видео)

76-летняя Белла Монтойя из Эквадора после инсульта перестала подавать признаки жизни. Но очнулась на своих похоронах, сообщает BILD

Врач в больнице засвидетельствовал смерть женщины после инсульта. Ее тело отвезли в агентство ритуальных услуг и положили в гроб. Родственники устроили ночное бдение по христианскому обряду, чтобы подготовиться к погребению.

Посреди ночи женщина очнулась, задышала и начала стучать по стенке гроба. Пенсионерку экстренно госпитализировали, сейчас она находится в реанимации. Всего она пролежала в гробу 4-5 часов.

Читайте также: В Купянске похоронили директора и сотрудницу музея, убитых ракетой РФ (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове переименовали ряд улиц, сквер и парк Горького – Терехов
В Харькове переименовали ряд улиц, сквер и парк Горького – Терехов
13.06.2023
Пятый день подряд оккупанты обстреливают приграничное село Ивашки (фото)
Пятый день подряд оккупанты обстреливают приграничное село Ивашки (фото)
13.06.2023
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Терехову: подробности
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Терехову: подробности
13.06.2023
Синегубов сообщил подробности удара «Шахедами» по Харькову (фото)
Синегубов сообщил подробности удара «Шахедами» по Харькову (фото)
13.06.2023
Виолончелист из Харькова играет воздушную тревогу на выставке в метро Берлина
Виолончелист из Харькова играет воздушную тревогу на выставке в метро Берлина
13.06.2023
РФ атаковала «Шахедами» Харьков: более 80 спасателей тушили масштабный пожар
РФ атаковала «Шахедами» Харьков: более 80 спасателей тушили масштабный пожар
13.06.2023

Новости по теме:

18:47
ВСУ потеряли ЗРК Iris-T, два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley сегодня — BILD
14:08
Китай впервые поставил рф бронеавтомобили для войны против Украины — BILD
10:45
Погибли мужчина и женщина в результате обстрелов Харьковщины – Синегубов
17:02
Мать погибла, отец с тремя детьми в больнице из-за подрыва авто на Харьковщине
12:15
Удар по Харькову: женщину из-под завалов патрульным помогли достать жители

  • Категории: Мир, Общество; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На собственных похоронах женщина пришла в себя в Эквадоре (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 16:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "76-летняя Белла Монтойя из Эквадора после инсульта перестала подавать признаки жизни. Но очнулась на своих похоронах, сообщает BILD".