На собственных похоронах женщина пришла в себя в Эквадоре (видео)

76-летняя Белла Монтойя из Эквадора после инсульта перестала подавать признаки жизни. Но очнулась на своих похоронах, сообщает BILD

Врач в больнице засвидетельствовал смерть женщины после инсульта. Ее тело отвезли в агентство ритуальных услуг и положили в гроб. Родственники устроили ночное бдение по христианскому обряду, чтобы подготовиться к погребению.

Посреди ночи женщина очнулась, задышала и начала стучать по стенке гроба. Пенсионерку экстренно госпитализировали, сейчас она находится в реанимации. Всего она пролежала в гробу 4-5 часов.