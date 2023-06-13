На собственных похоронах женщина пришла в себя в Эквадоре (видео)
76-летняя Белла Монтойя из Эквадора после инсульта перестала подавать признаки жизни. Но очнулась на своих похоронах, сообщает BILD
Врач в больнице засвидетельствовал смерть женщины после инсульта. Ее тело отвезли в агентство ритуальных услуг и положили в гроб. Родственники устроили ночное бдение по христианскому обряду, чтобы подготовиться к погребению.
Посреди ночи женщина очнулась, задышала и начала стучать по стенке гроба. Пенсионерку экстренно госпитализировали, сейчас она находится в реанимации. Всего она пролежала в гробу 4-5 часов.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 16:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "76-летняя Белла Монтойя из Эквадора после инсульта перестала подавать признаки жизни. Но очнулась на своих похоронах, сообщает BILD".