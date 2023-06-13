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На власному похороні жінка прийшла до тями в Еквадорі (відео)

Світ 16:18   13.06.2023
Оксана Якушко
На власному похороні жінка прийшла до тями в Еквадорі (відео)

76-річна Белла Монтоя з Еквадору після інсульту перестала подавати ознаки життя. Але прокинулася на своєму похороні, повідомляє BILD

Лікар у шпиталі засвідчив смерть жінки після інсульту. Її тіло відвезли до агентства ритуальних послуг та поклали у труну. Родичі влаштували нічне чування за християнським обрядом, щоб підготуватися до поховання.

Посеред ночі жінка прийшла до тями, задихала і почала стукати по стінці труни. Пенсіонерку екстрено госпіталізували, зараз вона перебуває у реанімації. Усього вона пролежала у труні 4-5 годин.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Світ, Суспільство; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 16:18;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "76-річна Белла Монтоя з Еквадору після інсульту перестала подавати ознаки життя. Але прокинулася на своєму похороні, повідомляє BILD".