На власному похороні жінка прийшла до тями в Еквадорі (відео)

76-річна Белла Монтоя з Еквадору після інсульту перестала подавати ознаки життя. Але прокинулася на своєму похороні, повідомляє BILD

Лікар у шпиталі засвідчив смерть жінки після інсульту. Її тіло відвезли до агентства ритуальних послуг та поклали у труну. Родичі влаштували нічне чування за християнським обрядом, щоб підготуватися до поховання.

Посеред ночі жінка прийшла до тями, задихала і почала стукати по стінці труни. Пенсіонерку екстрено госпіталізували, зараз вона перебуває у реанімації. Усього вона пролежала у труні 4-5 годин.