На власному похороні жінка прийшла до тями в Еквадорі (відео)
76-річна Белла Монтоя з Еквадору після інсульту перестала подавати ознаки життя. Але прокинулася на своєму похороні, повідомляє BILD
Лікар у шпиталі засвідчив смерть жінки після інсульту. Її тіло відвезли до агентства ритуальних послуг та поклали у труну. Родичі влаштували нічне чування за християнським обрядом, щоб підготуватися до поховання.
Посеред ночі жінка прийшла до тями, задихала і почала стукати по стінці труни. Пенсіонерку екстрено госпіталізували, зараз вона перебуває у реанімації. Усього вона пролежала у труні 4-5 годин.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 16:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "76-річна Белла Монтоя з Еквадору після інсульту перестала подавати ознаки життя. Але прокинулася на своєму похороні, повідомляє BILD".