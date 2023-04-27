У Куп’янську поховали директорку та співробітницю музею, убитих ракетою РФ

Директорку краєзнавчого музею Ірину Осадчу та співробітницю установи Олену Водоп’янову, які загинули внаслідок ворожого ракетного удару по Куп’янську Харківської області 25 квітня, сьогодні поховали на центральному кладовищі міста.

У церемонії прощання взяли участь родичі та близькі жінок, мешканці та представники місцевої влади, повідомляє Куп’янська міська військова адміністрація.

“Вони були справжніми патріотками свого міста, які, незважаючи ні на що, щодня працювали для людей громади. Цей злочин не залишиться безкарним”, – звернувся до присутніх начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Нагадаємо, що вранці 25 квітня по краєзнавчому музею в Куп’янську армія РФ вдарила двома ракетами С-300. Одна влучила в будівлю, друга впала на території. Директорка та співробітниця установи загинули, ще вісім осіб, переважно працівники міської військової адміністрації, звернулися по медичну допомогу.



Фото: Куп’янська МВА