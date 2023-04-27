В Купянске похоронили директора и сотрудницу музея, убитых ракетой РФ (фото)
Директора краеведческого музея Ирину Осадчую и сотрудницу учреждения Елену Водопьянову, которые погибли в результате вражеского ракетного удара по Купянску Харьковской области 25 апреля, сегодня похоронили на центральном кладбище города.
В церемонии прощания приняли участие родственники и близкие женщин, горожане и представители местной власти, сообщает Купянская городская военная администрация.
«Они были настоящими патриотками своего города, которые несмотря ни на что ежедневно работали для людей громады. Это преступление не останется безнаказанным», — обратился к присутствующим начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.
Напомним, что утром 25 апреля по краеведческому музею в Купянске армия РФ ударила двумя ракетами С-300. Одна попала непосредственно в здание, вторая упала на территории. Директор и сотрудница учреждения погибли, еще восемь человек, преимущественно работники городской военной администрации, обратились за медицинской помощью.
Фото: Купянская ГВА
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 21:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директора краеведческого музея Ирину Осадчую и сотрудницу учреждения Елену Водопьянову, которые погибли в результате вражеского ракетного удара по Купянску Харьковской области 25 апреля, сегодня похоронили на центральном кладбище города.".