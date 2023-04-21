Новий «незайманий» кораловий риф знайшли на Галапагоських островах Еквадору

Наукова експедиція виявила раніше невідомий кораловий риф із великою кількістю морського життя біля Галапагоських островів Еквадору, повідомило міністерство довкілля країни у понеділок, пише Reuters.

«Глибоководна наукова експедиція знайшла перший повністю незайманий кораловий риф довжиною приблизно 2 кілометри (1,2 милі) на глибині 400 метрів на вершині підводної гори», — повідомив міністр навколишнього середовища Хосе Давалос у Twitter. «Галапагоси знову дивують нас».

Вчені вважали, що єдиним галапагоським рифом, який пережив погоду Ель-Ніньо в 1982 і 1983 роках, був риф Веллінгтона вздовж узбережжя острова Дарвіна. Але нове відкриття показує, що інші корали також збереглися, йдеться в заяві міністерства.

На рифі більше 50% живих коралів.

«Це дуже важливо на глобальному рівні, оскільки багато глибоководних систем деградують», — сказав Стюарт Бенкс, старший морський дослідник Фонду Чарльза Дарвіна, який брав участь в експедиції. Він додав, що коралу принаймні кілька тисяч років.

Південноамериканська країна минулого року розширила Галапагоські морські заповідники на 60 000 км² (23 166 квадратних миль), розширивши 138 000 км², які вже існують, щоб захистити зникаючі мігруючі види між Галапагоськими островами та островом Кокос у Коста-Ріці.

Галапагоси, які надихнули Чарльза Дарвіна на теорію еволюції, також є домом для гігантських черепах, альбатросів, бакланів та інших видів, деякі з яких знаходяться під загрозою зникнення.