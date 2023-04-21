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Новий «незайманий» кораловий риф знайшли на Галапагоських островах Еквадору

Світ 15:55   21.04.2023
Оксана Якушко
Новий «незайманий» кораловий риф знайшли на Галапагоських островах Еквадору

Наукова експедиція виявила раніше невідомий кораловий риф із великою кількістю морського життя біля Галапагоських островів Еквадору, повідомило міністерство довкілля країни у понеділок, пише Reuters.

«Глибоководна наукова експедиція знайшла перший повністю незайманий кораловий риф довжиною приблизно 2 кілометри (1,2 милі) на глибині 400 метрів на вершині підводної гори», — повідомив міністр навколишнього середовища Хосе Давалос у Twitter. «Галапагоси знову дивують нас».

Вчені вважали, що єдиним галапагоським рифом, який пережив погоду Ель-Ніньо в 1982 і 1983 роках, був риф Веллінгтона вздовж узбережжя острова Дарвіна. Але нове відкриття показує, що інші корали також збереглися, йдеться в заяві міністерства.

На рифі більше 50% живих коралів.

«Це дуже важливо на глобальному рівні, оскільки багато глибоководних систем деградують», — сказав Стюарт Бенкс, старший морський дослідник Фонду Чарльза Дарвіна, який брав участь в експедиції. Він додав, що коралу принаймні кілька тисяч років.

Південноамериканська країна минулого року розширила Галапагоські морські заповідники на 60 000 км² (23 166 квадратних миль), розширивши 138 000 км², які вже існують, щоб захистити зникаючі мігруючі види між Галапагоськими островами та островом Кокос у Коста-Ріці.

Галапагоси, які надихнули Чарльза Дарвіна на теорію еволюції, також є домом для гігантських черепах, альбатросів, бакланів та інших видів, деякі з яких знаходяться під загрозою зникнення.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 15:55;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наукова експедиція виявила раніше невідомий кораловий риф із великою кількістю морського життя біля Галапагоських островів Еквадору, повідомило міністерство довкілля країни у понеділок, пише Reuters.".